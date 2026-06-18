Exposition Les Jumelages déodatiennes en Europe Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges samedi 1 août 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Les Jumelages déodatiennes en Europe

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 09:30:00

fin : 2026-08-01 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Cinq, c’est le nombre des villes jumelées avec notre cité et membres de l’Union européenne Arlon en Belgique, Friedrichshafen en Allemagne, Zakopane en Pologne, Cattolica en Italie, Crikvenica en Croatie. Cette exposition, réalisée dans le cadre du FIG il y a 5 ans, est à nouveau présentée au public. L’occasion de découvrir le magnifique cloître de la cathédrale.Tout public

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Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cloître de la cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 30 08 98 75 feriac@ville-saintdie.fr

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English :

Five is the number of cities twinned with our city that are members of the European Union: Arlon in Belgium, Friedrichshafen in Germany, Zakopane in Poland, Cattolica in Italy, and Crikvenica in Croatia. This exhibition, which was organized as part of the FIG five years ago, is once again on display to the public. It’s an opportunity to discover the cathedral’s magnificent cloister.

L’événement Exposition Les Jumelages déodatiennes en Europe Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES