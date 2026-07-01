Festival International Déod’Art rue du 11 Novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 24 juillet 2026 · rue du 11 Novembre 1918 · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Festival International Déod’Art
rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
T’es quoi toi?
Pour la 10ème édition , le festival international Déod’Art , accueillera 80 artistes venus de Belgique , Italie , France.
Des performances , des animations telles que sculptures à la tronçonneuse , fresque , souffleuse sur verre , forge ….*
en plein centre de Saint Dié des Vosges , à l’espace François Mitterrand , en extérieur et intérieur .
Venez rencontrer peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs dans un cadre bienveillant créatif et joyeux.Tout public
0 .
rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 08 54 37 99 asso.lesartsendeodatie@gmail.com
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English :
What are you?
For its 10th edition, the D%E9od’Art International Festival will welcome 80 artists from Belgium, Italy, and France.
Performances and activities such as chainsaw sculptures, murals, glassblowing, blacksmithing….*
right in the heart of Saint-Dié-des-Vosges, at the Espace François Mitterrand, both indoors and outdoors.
Come meet painters, photographers, sculptors, and illustrators in a welcoming, creative, and joyful setting.
L’événement Festival International Déod’Art Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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