Festival International Déod’Art rue du 11 Novembre 1918 Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Festival International Déod’Art

rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

T’es quoi toi?

Pour la 10ème édition , le festival international Déod’Art , accueillera 80 artistes venus de Belgique , Italie , France.

Des performances , des animations telles que sculptures à la tronçonneuse , fresque , souffleuse sur verre , forge ….*

en plein centre de Saint Dié des Vosges , à l’espace François Mitterrand , en extérieur et intérieur .

Venez rencontrer peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs dans un cadre bienveillant créatif et joyeux.Tout public

0 .

rue du 11 Novembre 1918 Espace François Mitterrand Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 08 54 37 99 asso.lesartsendeodatie@gmail.com

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English :

What are you?

For its 10th edition, the D%E9od’Art International Festival will welcome 80 artists from Belgium, Italy, and France.

Performances and activities such as chainsaw sculptures, murals, glassblowing, blacksmithing….*

right in the heart of Saint-Dié-des-Vosges, at the Espace François Mitterrand, both indoors and outdoors.

Come meet painters, photographers, sculptors, and illustrators in a welcoming, creative, and joyful setting.

L’événement Festival International Déod’Art Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES