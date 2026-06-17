Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges
Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges jeudi 16 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann
centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Partez à pied en autonomie du centre social Lucie-Aubrac pour une chasse au trésor sur les droits humains. Pour petits et grands les enfants sont sous la
responsabilité des parents Goûter offert au retour. Tenue adaptée à la marche et à la météo. À partir de 6 ans.Tout public
0 .
centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 02 53 o.bessin.csla@orange.fr
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English :
Set out on your own from the Lucie-Aubrac Community Center for a human rights treasure hunt. For all ages—children are the
responsibility of their parents—Snacks provided upon return. Please wear clothing suitable for walking and the weather. Ages 6 and up.
L’événement Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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