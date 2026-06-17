Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann

centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Partez à pied en autonomie du centre social Lucie-Aubrac pour une chasse au trésor sur les droits humains. Pour petits et grands les enfants sont sous la

responsabilité des parents Goûter offert au retour. Tenue adaptée à la marche et à la météo. À partir de 6 ans.Tout public

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centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 02 53 o.bessin.csla@orange.fr

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English :

Set out on your own from the Lucie-Aubrac Community Center for a human rights treasure hunt. For all ages—children are the

responsibility of their parents—Snacks provided upon return. Please wear clothing suitable for walking and the weather. Ages 6 and up.

L’événement Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES