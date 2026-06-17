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Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges

Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann centre social Lucie Aubrac Saint-Dié-des-Vosges jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : centre social Lucie Aubrac

Adresse : Place Allende

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann

centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-16 17:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Partez à pied en autonomie du centre social Lucie-Aubrac pour une chasse au trésor sur les droits humains. Pour petits et grands les enfants sont sous la
responsabilité des parents Goûter offert au retour. Tenue adaptée à la marche et à la météo. À partir de 6 ans.Tout public
0  .

centre social Lucie Aubrac Place Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 02 53  o.bessin.csla@orange.fr

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English :

Set out on your own from the Lucie-Aubrac Community Center for a human rights treasure hunt. For all ages—children are the
responsibility of their parents—Snacks provided upon return. Please wear clothing suitable for walking and the weather. Ages 6 and up.

L’événement Chasse au trésor Le secret du quartier Kellermann Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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