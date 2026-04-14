Concert Festival des abbayes-Nocturne II La Compagnie la Tempête Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Festival des abbayes-Nocturne II La Compagnie la Tempête

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Ensemble Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12 21:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Capturer l’essence d’une œuvre dont la raison d’être n’est qu’émotion et dont le but n’est pas de plaire, mais d’accéder à un lien primaire. Celui qui nous lie aveuglément à tout ceux et à tout ce qui nous entoure. Une empreinte d’histoire, non pas de guerres, de conquêtes ou de religions, mais d’une histoire bien plus universelle et à laquelle la spiritualité propose d’accéder. Telle est la quête de ce spectacle, dont le programme rend hommage à des créations motivées par l’instinct et la libre expression. Il propose un voyage méditatif, une traversée dans le temps et d’en retrouver, en soi, les marques héritées, innées.Adultes

10 .

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Ensemble Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Capturing the essence of a work whose raison d?être is pure emotion, and whose aim is not to please, but to access a primal link. The one that blindly binds us to everyone and everything around us. An imprint of history, not of wars, conquests or religions, but of a far more universal history to which spirituality offers access. Such is the quest of this show, whose program pays tribute to creations motivated by instinct and free expression. It offers a meditative voyage, a journey through time and a chance to rediscover its innate, inherited marks.

L’événement Concert Festival des abbayes-Nocturne II La Compagnie la Tempête Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES