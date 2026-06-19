Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes KAFE Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes

KAFE Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15 16:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Six danseurs rejouent un match de football entre prouesses physiques et émotions intenses.

Nous voilà pris au jeu de cette mi-temps chorégraphique, agile et loufoque.

Ambiance Coupe du Monde garantie !

—

Durée 45 min

Âge dès 6 ans

VIADANSE Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

Avec Tristan Bénon, Meriem Bouajaja, Prunelle Bry, Mohamed Chniti, Mohamed Fouad, David RamalhoTout public

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KAFE Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Six dancers reenact a soccer match, blending physical feats with intense emotions.

We’re swept up in this agile and zany choreographed halftime show.

World Cup atmosphere guaranteed!

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Duration: 45 min

Age: 6 and up

VIADANSE National Choreographic Center of Burgundy-Franche-Comté in Belfort

Featuring Tristan Bénon, Meriem Bouajaja, Prunelle Bry, Mohamed Chniti, Mohamed Fouad, and David Ramalho

L’événement Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES