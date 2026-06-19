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Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes KAFE Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes KAFE Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes KAFE Saint-Dié-des-Vosges mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
KAFE
Adresse
Avenue Jean Jaurès
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes

KAFE Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15 16:45:00

Date(s) :
2026-07-15

Six danseurs rejouent un match de football entre prouesses physiques et émotions intenses.
Nous voilà pris au jeu de cette mi-temps chorégraphique, agile et loufoque.
Ambiance Coupe du Monde garantie !

Durée 45 min
Âge dès 6 ans
VIADANSE Centre Chorégraphique National de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
Avec Tristan Bénon, Meriem Bouajaja, Prunelle Bry, Mohamed Chniti, Mohamed Fouad, David RamalhoTout public
0  .

KAFE Avenue Jean Jaurès Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

Six dancers reenact a soccer match, blending physical feats with intense emotions.
We’re swept up in this agile and zany choreographed halftime show.
World Cup atmosphere guaranteed!

Duration: 45 min
Age: 6 and up
VIADANSE National Choreographic Center of Burgundy-Franche-Comté in Belfort
Featuring Tristan Bénon, Meriem Bouajaja, Prunelle Bry, Mohamed Chniti, Mohamed Fouad, and David Ramalho

L’événement Spectacle GOAL fantaisie pour passement de jambes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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