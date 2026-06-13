Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges
Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges lundi 6 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Atelier dessin enfant
20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Atelier dessin avec Stéphane LALEVEE sur le thème de la bande-dessinée pour les 7-12 ans. Un décor, une scène. Une histoire, courte, imaginée et dessinée.
Renseignements et inscriptions avant le 04 juillet.Enfants
40 .
20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr
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English :
Drawing workshop with Stéphane LALEVEE on the theme of comic books for ages 7–12. A setting, a scene. A short story, imagined and drawn.
For more information and to register, please contact us by July 4.
L’événement Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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