Saint-Dié-des-Vosges

Atelier dessin enfant

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Atelier dessin avec Stéphane LALEVEE sur le thème de la bande-dessinée pour les 7-12 ans. Un décor, une scène. Une histoire, courte, imaginée et dessinée.

Renseignements et inscriptions avant le 04 juillet.Enfants

40 .

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr

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English :

Drawing workshop with Stéphane LALEVEE on the theme of comic books for ages 7–12. A setting, a scene. A short story, imagined and drawn.

For more information and to register, please contact us by July 4.

L’événement Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES