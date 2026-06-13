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Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges

Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 20 RUE DU 10E BCP

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 40 Tarif de base plein tarif

Saint-Dié-des-Vosges

Atelier dessin enfant

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-10 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Atelier dessin avec Stéphane LALEVEE sur le thème de la bande-dessinée pour les 7-12 ans. Un décor, une scène. Une histoire, courte, imaginée et dessinée.
Renseignements et inscriptions avant le 04 juillet.Enfants
40  .

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04  cepagrap@wandoo.fr

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English :

Drawing workshop with Stéphane LALEVEE on the theme of comic books for ages 7–12. A setting, a scene. A short story, imagined and drawn.
For more information and to register, please contact us by July 4.

L’événement Atelier dessin enfant Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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