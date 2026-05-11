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Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges

Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges samedi 27 juin 2026.

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Feux de la Saint-Jean

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00

Date(s) :
2026-06-27

Venez aux feux de la Saint-Jean organisé par le Club de Marzelay. Allumage de la chavande vers 22h, suivi d’un concert de DJ Mast.Tout public
0  .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 22 98 06 77 

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English :

Come along to the Fires de la Saint-Jean organized by the Club de Marzelay. Lighting of the chavande around 10pm, followed by a concert by DJ Mast.

L’événement Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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