Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges
Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges samedi 27 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Feux de la Saint-Jean
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 23:59:00
Date(s) :
2026-06-27
Venez aux feux de la Saint-Jean organisé par le Club de Marzelay. Allumage de la chavande vers 22h, suivi d’un concert de DJ Mast.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 22 98 06 77
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English :
Come along to the Fires de la Saint-Jean organized by the Club de Marzelay. Lighting of the chavande around 10pm, followed by a concert by DJ Mast.
L’événement Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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