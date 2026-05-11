La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts

La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

La Nef fête la musique en proposant des portes-ouvertes et des concerts sur le plateau de la Nef !Tout public

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La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96

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English :

The Nave celebrates music with open-door events and concerts on the Nave plateau!

L’événement La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES