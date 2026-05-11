La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges
La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges mercredi 24 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts
La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 14:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
La Nef fête la musique en proposant des portes-ouvertes et des concerts sur le plateau de la Nef !Tout public
0 .
La Nef 64 rue des quatre frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 31 96
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English :
The Nave celebrates music with open-door events and concerts on the Nave plateau!
L’événement La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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