Visite guidée du Camp Celtique de la Bure, Camp Celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée du Camp Celtique de la Bure Dimanche 14 juin, 09h30 Camp Celtique de la Bure Vosges

6€/personne. Prévoir de bonnes chaussures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Le camp celtique de la Bure fait partie des nombreux sites de hauteur fortifiés gaulois et gallo-romains bordant la vallée de la Haute-Meurthe. Découvrez ce lieu historique et ses impressionnants vestiges archéologiques au fil d’une balade de 4 kilomètres dans la forêt surplombant Saint-Dié.

Camp Celtique de la Bure Col de la Crénée, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

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©B.Bernard