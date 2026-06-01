Visite guidée du Camp Celtique de la Bure, Camp Celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges
Visite guidée du Camp Celtique de la Bure, Camp Celtique de la Bure, Saint-Dié-des-Vosges dimanche 14 juin 2026.
Visite guidée du Camp Celtique de la Bure Dimanche 14 juin, 09h30 Camp Celtique de la Bure Vosges
6€/personne. Prévoir de bonnes chaussures.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T09:30:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
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Camp Celtique de la Bure Col de la Crénée, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est
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©B.Bernard
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