Vide greniers Chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Vide greniers

Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide-greniers organisé par les Amis du massif de la Madeleine.Tout public

0 .

Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 85 93 57 26

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English :

Garage sale organized by the Amis du massif de la Madeleine.

L’événement Vide greniers Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES