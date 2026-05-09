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Vide greniers Chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges

Vide greniers Chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Chapelle de La Bolle

Adresse : 106 Rue d'Epinal

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Vide greniers

Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Vide-greniers organisé par les Amis du massif de la Madeleine.Tout public
0  .

Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 85 93 57 26 

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English :

Garage sale organized by the Amis du massif de la Madeleine.

L’événement Vide greniers Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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