Vide greniers Chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges
Vide greniers Chapelle de La Bolle Saint-Dié-des-Vosges dimanche 14 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Vide greniers
Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-14 06:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Vide-greniers organisé par les Amis du massif de la Madeleine.Tout public
0 .
Chapelle de La Bolle 106 Rue d’Epinal Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 85 93 57 26
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English :
Garage sale organized by the Amis du massif de la Madeleine.
L’événement Vide greniers Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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