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Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges

Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 juin 2026.

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 25 Tarif réduit

Saint-Dié-des-Vosges

Trail La Poursuite au Darou

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Trail au départ du parking des Trois-Fauteuils. Village animé et surprise.Tout public
25  .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 38 03 22 10  Lapoursuiteaudarou@gmail.com

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English :

Trail starts from the Trois-Fauteuils parking lot. Animated village with surprises.

L’événement Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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