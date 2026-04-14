Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges
Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Trail La Poursuite au Darou
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
25
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 15:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Trail au départ du parking des Trois-Fauteuils. Village animé et surprise.Tout public
25 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 38 03 22 10 Lapoursuiteaudarou@gmail.com
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English :
Trail starts from the Trois-Fauteuils parking lot. Animated village with surprises.
L’événement Trail La Poursuite au Darou Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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