Visite chapelle Déodat, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges

Visite chapelle Déodat Samedi 13 juin, 14h00 Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

CHAPELLE SAINT DÉODAT – Conférence + visite du site

AVANT DEODAT ?

L’implantation monastique du 7e siècle dans la vallée de la Meurthe constitue, pour beaucoup le point de départ de l’histoire locale.

Pourtant, avant que Déodat n’installe là son oratoire, l’endroit a été occupé de longue date. Des trouvailles archéologiques aléatoires, au 19e siècle, l’attestent. Que nous apprennent-elles ?

14h-15h Conférence de Jean-Claude FOMBARON

15h-16h30 Visite commentée du site et de la chapelle

Entrée gratuite

Saint-Dié-des-Vosges 7 Rue Déodat, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

CHAPELLE SAINT DÉODAT – Conférence + visite du site

©Société Philomatique Vosgienne