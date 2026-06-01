Visite chapelle Déodat, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges
Visite chapelle Déodat, Saint-Dié-des-Vosges, Saint-Dié-des-Vosges samedi 13 juin 2026.
Visite chapelle Déodat Samedi 13 juin, 14h00 Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
CHAPELLE SAINT DÉODAT – Conférence + visite du site
AVANT DEODAT ?
L’implantation monastique du 7e siècle dans la vallée de la Meurthe constitue, pour beaucoup le point de départ de l’histoire locale.
Pourtant, avant que Déodat n’installe là son oratoire, l’endroit a été occupé de longue date. Des trouvailles archéologiques aléatoires, au 19e siècle, l’attestent. Que nous apprennent-elles ?
14h-15h Conférence de Jean-Claude FOMBARON
15h-16h30 Visite commentée du site et de la chapelle
Entrée gratuite
Saint-Dié-des-Vosges 7 Rue Déodat, 88100 Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est
CHAPELLE SAINT DÉODAT – Conférence + visite du site
©Société Philomatique Vosgienne
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