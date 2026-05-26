Conférence Tracer, vivre et lire la frontière Lycée Jules-Ferry Saint-Dié-des-Vosges
Conférence Tracer, vivre et lire la frontière Lycée Jules-Ferry Saint-Dié-des-Vosges vendredi 5 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Conférence Tracer, vivre et lire la frontière
Lycée Jules-Ferry 48 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 17:00:00
fin : 2026-06-05 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Une conférence Budé du lycée Jules-Ferry intitulé Tracer, vivre et lire la frontière la Lorraine au gré des changements politiques, du XVIème au XXème siècles.Tout public
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Lycée Jules-Ferry 48 rue Saint-Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 68 ce.0880055@ac-nancy-metz.fr
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English :
A Budé lecture from Lycée Jules-Ferry entitled Tracing, living and reading the frontier: Lorraine through political change, from the 16th to the 20th centuries.
L’événement Conférence Tracer, vivre et lire la frontière Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-26 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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