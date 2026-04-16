Le Grand Secret de Saint Roch Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Le Grand Secret de Saint Roch

14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Samedi 06 Conférence par Pierre BOLLE Ma vie avec Saint Roch & Spectacles de Clowns Hors d’Œuvre par Ultrason & Champion et Tribute pour 3 clowns par Ultrason, Champion et Michel MACHIN

Dimanche 07 Spectacles de Clowns Présentation improvisation des clowns Ultrason et Champion & La dichotomie du hérisson , création du clown Michel MACHIN autour du thème des gens du voyage

Conférence par Pierre BOLLE Ma vie avec Saint Roch

A la suite de la publication de sa thèse de doctorat sur saint Roch, Pierre Bolle, collaborateur scientifique au sein de sociAMM, a donné une série de conférences sur le thème Ma vie avec saint Roch. 40 années d’enquête hagiographique .

Au-delà du simple cas de saint Roch, ce livre est une véritable leçon de méthode hagiologique ou hagiographie critique, comme on voudra l’appeler une leçon d’Histoire en réalité.Tout public

0 .

14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 36 90 34 20 contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday 06: Lecture by Pierre BOLLE Ma vie avec Saint Roch & Clown shows Hors d’?uvre by Ultrason & Champion and Tribute pour 3 clowns by Ultrason, Champion and Michel MACHIN

Sunday 07: Clown shows Presentation improvisation by clowns Ultrason and Champion & La dichotomie du hérisson , a creation by clown Michel MACHIN on the theme of travellers

Lecture by Pierre BOLLE My life with Saint Roch

Following the publication of his doctoral thesis on Saint Roch, Pierre Bolle, scientific collaborator with sociAMM, gave a series of lectures on the theme My life with Saint Roch. 40 years of hagiographic inquiry .

Beyond the simple case of Saint Roch, this book is a veritable lesson in hagiological method, or critical hagiography, as you may prefer to call it: a lesson in history, in fact.

L’événement Le Grand Secret de Saint Roch Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES