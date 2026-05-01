Exposition Malaprade, le mur, la peinture Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
Exposition Malaprade, le mur, la peinture Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges samedi 23 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Exposition Malaprade, le mur, la peinture
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 13:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-06-01
Au fil d’un parcours qui vous mènera des origines de la pratique artistique de Malaprade, aux dernières créations inachevées, vous découvrirez toute la richesse de sa démarche, dans son rapport intime à l’écrit, à la couleur et à la matière.Tout public
5 .
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Along the way, from the origins of Malaprade’s artistic practice to his latest, unfinished creations, you’ll discover the richness of his approach, in his intimate relationship with the written word, color and matter.
L’événement Exposition Malaprade, le mur, la peinture Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- Concert Les Guetteurs Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges 15 mai 2026
- Exposition Biz’art Saint-Dié-des-Vosges 16 mai 2026
- Guinguette au cloître Saint-Dié-des-Vosges 16 mai 2026
- Élection Miss Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 16 mai 2026
- Film Reconnexion aux sources Saint-Dié-des-Vosges 16 mai 2026