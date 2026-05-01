Exposition Malaprade, le mur, la peinture Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Malaprade, le mur, la peinture

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23 13:30:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-06-01

Au fil d’un parcours qui vous mènera des origines de la pratique artistique de Malaprade, aux dernières créations inachevées, vous découvrirez toute la richesse de sa démarche, dans son rapport intime à l’écrit, à la couleur et à la matière.Tout public

5 .

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

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English :

Along the way, from the origins of Malaprade’s artistic practice to his latest, unfinished creations, you’ll discover the richness of his approach, in his intimate relationship with the written word, color and matter.

L’événement Exposition Malaprade, le mur, la peinture Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-09 par OT SAINT DIE DES VOSGES