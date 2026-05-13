Vernissage de l’exposition « Malaprade, Le mur, la peinture », Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges

Vernissage de l’exposition « Malaprade, Le mur, la peinture » Samedi 23 mai, 20h30 Musée Pierre Noël Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Françoise Malaprade est une artiste intimement liée à l’histoire du musée, elle qui a conçu les trois reliefs en béton qui ornent sa façade depuis sa construction en 1974. Le musée est également dépositaire, depuis plusieurs années, du fonds de l’artiste concernant la première partie de sa carrière, consacrée à l’art mural. Elle venait régulièrement le consulter, préparant expositions et livre, parallèlement à la création picturale qui l’occupait pleinement depuis plus de trente ans, jusqu’à sa disparition en septembre 2024.

Cette exposition, conçue en étroite collaboration avec sa famille, vise à présenter une rétrospective de son œuvre d’art mural et de peinture, tout en laissant une large part à ses dernières créations, dont certaines encore jamais exposées.

Musée Pierre Noël place Georges-Trimouille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33329516035 https://www.facebook.com/museepierrenoel Construit en 1977 aux côtés de l’ensemble cathédral, le Musée Pierre-Noël vous accueille sur trois niveaux d’expositions.

Une aile récemment rénovée laisse place à de nouveaux espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d’après-guerre avec un focus sur l’œuvre de Le Corbusier qui a marqué l’architecture de la ville.

À découvrir également : le fonds Claire et Yvan Goll, figures du surréalisme, ainsi que l’abstraction des années 1950 au travers des œuvres de Zao Wou-ki, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier…

Les autres espaces du musée vous feront voyager de l’archéologie à l’histoire naturelle en passant par le militaria et les traditions populaires. Revivez les grandes périodes de la vie déodatienne, à travers ses personnages célèbres comme Jules Ferry.

Des expositions temporaires et des temps forts annuels complètent l’offre.

Cette exposition présente une rétrospective de l’œuvre d’art mural et de peinture de Françoise Malaprade, une artiste liée à l’histoire du musée.

©Musée Pierre-Noël