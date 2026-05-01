Film Animus Femina Saint-Dié-des-Vosges
Film Animus Femina Saint-Dié-des-Vosges mardi 19 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Film Animus Femina
Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:00:00
Date(s) :
2026-05-19
4 femmes, 4 parcours exceptionnels qui nous invitent à repensez nos façons d’habiter le monde à l’heure de la crise climatique. Le film sera suivi d’un échange à propos de la problématique des Vosges, l’un des massifs le plus boisés de France, territoire du loup et du lynx et pourtant aucun centre de soins animaliers.Tout public
7 .
Quai de la Résistance Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 50 91 94 contact@novacine.fr
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English :
4 women, 4 exceptional journeys that invite us to rethink the way we live in the world at a time of climate crisis. The film will be followed by a discussion on the issues facing the Vosges, one of France’s most forested massifs, home to wolves and lynxes, yet with no animal care center.
L’événement Film Animus Femina Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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