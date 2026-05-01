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La nuit des Musées Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

La nuit des Musées Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée Pierre Noël

Adresse : 11 Rue Saint Charles

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

La nuit des Musées

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:15:00
fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :
2026-05-23

Au programme, différents ateliers sur le thème couleurs ! enquête, jeux de société, ateliers, exposition, visites.
Réservation conseillée.Tout public
0  .

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 

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English :

On the program, various workshops on the theme colors! theme: investigation, board games, workshops, exhibition, visits.
Reservations recommended.

L’événement La nuit des Musées Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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