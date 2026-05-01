La nuit des Musées Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
La nuit des Musées Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges samedi 23 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
La nuit des Musées
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:15:00
fin : 2026-05-23 23:59:00
Date(s) :
2026-05-23
Au programme, différents ateliers sur le thème couleurs ! enquête, jeux de société, ateliers, exposition, visites.
Réservation conseillée.Tout public
0 .
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
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English :
On the program, various workshops on the theme colors! theme: investigation, board games, workshops, exhibition, visits.
Reservations recommended.
L’événement La nuit des Musées Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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