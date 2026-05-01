La nuit des Musées Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

La nuit des Musées

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 14:15:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Au programme, différents ateliers sur le thème couleurs ! enquête, jeux de société, ateliers, exposition, visites.

Réservation conseillée.Tout public

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Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

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English :

On the program, various workshops on the theme colors! theme: investigation, board games, workshops, exhibition, visits.

Reservations recommended.

L’événement La nuit des Musées Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SAINT DIE DES VOSGES