Théâtre d’ombres « Petit bleu et Petit jaune », Musée Pierre Noël, Saint-Dié-des-Vosges

Théâtre d’ombres « Petit bleu et Petit jaune » Samedi 23 mai, 14h15 Musée Pierre Noël Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:15:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:15:00+02:00 – 2026-05-23T15:00:00+02:00

Petit bleu et Petit jaune est un classique de la littérature jeunesse. Par son adaptation, la « montreuse d’ombre » vous invite à une rencontre avec les silhouettes de couleurs pour mettre en lumière la poésie de l’amitié, de la différence et de l’enfance. Par Pauline Squelbut, Cie Espèce de collectif. Dès 3 ans.

Musée Pierre Noël place Georges-Trimouille, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, France Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33329516035 https://www.facebook.com/museepierrenoel Construit en 1977 aux côtés de l’ensemble cathédral, le Musée Pierre-Noël vous accueille sur trois niveaux d’expositions.

Une aile récemment rénovée laisse place à de nouveaux espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d’après-guerre avec un focus sur l’œuvre de Le Corbusier qui a marqué l’architecture de la ville.

À découvrir également : le fonds Claire et Yvan Goll, figures du surréalisme, ainsi que l’abstraction des années 1950 au travers des œuvres de Zao Wou-ki, Jean Bazaine, Alfred Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier…

Les autres espaces du musée vous feront voyager de l’archéologie à l’histoire naturelle en passant par le militaria et les traditions populaires. Revivez les grandes périodes de la vie déodatienne, à travers ses personnages célèbres comme Jules Ferry.

Des expositions temporaires et des temps forts annuels complètent l’offre.

L’adaptation d’un classique de la littérature jeunesse, par la compagnie Espèce de collectif.

© Espèce de collectif