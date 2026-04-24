Marché nocturne Saint-Dié-des-Vosges
Marché nocturne Saint-Dié-des-Vosges jeudi 18 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Marché nocturne
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-08-13 20:00:00
Date(s) :
2026-06-18 2026-07-02 2026-08-13
Venez profiter du marché nocturne avec au programme des animations musicales, bar et restauration.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 95 19 85 74 deo.recycle88@gmail.com
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English :
Come and enjoy the night market with musical entertainment, bar and catering.
L’événement Marché nocturne Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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