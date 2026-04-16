Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges
Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges samedi 27 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Concert Pas si classique
2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 19:00:00
Date(s) :
2026-06-27
L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges s’unit avec le Conservatoire Olivier-Douchain pour vous proposer le dernier spectacle de la saison. Un concert en somme où la sonorité d’un orchestre traditionnel vous réservera sûrement bien des surprises.Tout public
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2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 40
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English :
The Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges joins forces with the Conservatoire Olivier-Douchain for the last show of the season. A concert in which the sound of a traditional orchestra is sure to be full of surprises.
L’événement Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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