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Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges

Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges samedi 27 juin 2026.

Adresse : 2 Place Jules Ferry

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Dié-des-Vosges

Concert Pas si classique

2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

L’Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges s’unit avec le Conservatoire Olivier-Douchain pour vous proposer le dernier spectacle de la saison. Un concert en somme où la sonorité d’un orchestre traditionnel vous réservera sûrement bien des surprises.Tout public
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2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 40 

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English :

The Orchestre Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges joins forces with the Conservatoire Olivier-Douchain for the last show of the season. A concert in which the sound of a traditional orchestra is sure to be full of surprises.

L’événement Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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