Duck race Saint-Dié-des-Vosges
Duck race Saint-Dié-des-Vosges dimanche 28 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Duck race
5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Adoptez votre canard et tentez votre chance lors de la 1ère Duck Race de Saint-Dié-des-Vosges. 20 000 canards seront lâchés sur la Meurthe (1,8 km) en deux courses 11h et 16h. Votre billet vous donne accès aux deux.
Durant l’évènement, vous retrouverez des villages associatif, artisanal & restauration, jeux gonflables pour les enfants, buvette et concert en soirée !
Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Bouge en bleu, Bouge pour l’autisme .Tout public
5 .
5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 48 77 25 05 sdvhb88100@gmail.com
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English :
Adopt your duck and try your luck at the 1st Duck Race in Saint-Dié-des-Vosges. 20,000 ducks will be released on the Meurthe (1.8 km) in two races: 11am and 4pm. Your ticket gives you access to both.
During the event, you’ll find villages for associations, craftsmen & restaurants, inflatable games for children, refreshment stands and an evening concert!
Part of the proceeds will go to the Bouge en bleu, Bouge pour l’autisme association.
L’événement Duck race Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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