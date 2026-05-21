Saint-Dié-des-Vosges

Duck race

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Adoptez votre canard et tentez votre chance lors de la 1ère Duck Race de Saint-Dié-des-Vosges. 20 000 canards seront lâchés sur la Meurthe (1,8 km) en deux courses 11h et 16h. Votre billet vous donne accès aux deux.

Durant l’évènement, vous retrouverez des villages associatif, artisanal & restauration, jeux gonflables pour les enfants, buvette et concert en soirée !

Une partie des bénéfices sera reversée à l’association Bouge en bleu, Bouge pour l’autisme .Tout public

5 .

5 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 48 77 25 05 sdvhb88100@gmail.com

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English :

Adopt your duck and try your luck at the 1st Duck Race in Saint-Dié-des-Vosges. 20,000 ducks will be released on the Meurthe (1.8 km) in two races: 11am and 4pm. Your ticket gives you access to both.

During the event, you’ll find villages for associations, craftsmen & restaurants, inflatable games for children, refreshment stands and an evening concert!

Part of the proceeds will go to the Bouge en bleu, Bouge pour l’autisme association.

L’événement Duck race Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-05-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES