Saint-Dié-des-Vosges

Soirée de présentation de la saison 26-27

28 quai sadi carnot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Découvrez en exclusivité nos rendez-vous artistiques de la prochaine saison et venez partager une soirée festive jalonnée de surprises !

L’équipe de l’étincelle sera à vos côtés pour vous guider dans vos choix, répondre à vos questions et vous permettre d’être les premiers à réserver vos places !Tout public

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28 quai sadi carnot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

Get an exclusive sneak peek at our upcoming season’s artistic events and come join us for a festive evening full of surprises!

The L’Étincelle team will be there to help you make your selections, answer your questions, and ensure you’re the first to reserve your seats!

L’événement Soirée de présentation de la saison 26-27 Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES