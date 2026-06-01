Festival La danse dans tous ses états Saint-Dié-des-Vosges
Festival La danse dans tous ses états Saint-Dié-des-Vosges samedi 20 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Festival La danse dans tous ses états
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Stage de danse de hip-hop avec la compagnie Tempor’Air. 1er créneau pour les 15 ans et plus, et le 2ème pour les 8-14 ans.
Atelier participatif et solo de hip-hop avec un danseur de la compagnie.Enfants
5 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 17 35 10 71 kdanse88@sfr.fr
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English :
Hip-hop dance workshop with the Tempor’Air dance company. The first session is for ages 15 and up, and the second is for ages 8–14.
Interactive hip-hop workshop and solo performance with a dancer from the company.
L’événement Festival La danse dans tous ses états Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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