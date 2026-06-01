Festival La danse dans tous ses états Saint-Dié-des-Vosges samedi 20 juin 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Festival La danse dans tous ses états

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Stage de danse de hip-hop avec la compagnie Tempor’Air. 1er créneau pour les 15 ans et plus, et le 2ème pour les 8-14 ans.

Atelier participatif et solo de hip-hop avec un danseur de la compagnie.Enfants

5 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 17 35 10 71 kdanse88@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hip-hop dance workshop with the Tempor’Air dance company. The first session is for ages 15 and up, and the second is for ages 8–14.

Interactive hip-hop workshop and solo performance with a dancer from the company.

L’événement Festival La danse dans tous ses états Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES