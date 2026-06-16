Repas concert Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert Saint-Dié-des-Vosges vendredi 3 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03
Petite restauration avec animation musicale, organisé par l’UDAC pour promouvoir le commerce déodatien.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est eric.antoine-udac@sfr.fr
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English :
A small food fair with live music, organized by the UDAC to promote local businesses.
L’événement Repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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