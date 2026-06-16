Saint-Dié-des-Vosges

Repas concert

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

Petite restauration avec animation musicale, organisé par l’UDAC pour promouvoir le commerce déodatien.Tout public

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Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est eric.antoine-udac@sfr.fr

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English :

A small food fair with live music, organized by the UDAC to promote local businesses.

L’événement Repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES