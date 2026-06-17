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Atelier enfants laine feutrée place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

Atelier enfants laine feutrée place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges lundi 6 juillet 2026.

Lieu : place Georges Trimouille

Adresse : Musée Pierre Noël

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 14:45:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Atelier enfants laine feutrée

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:45:00
fin : 2026-07-06 15:15:00

Date(s) :
2026-07-06

Atelier de feutrage de laine avec création d’une fleur à emporter. Animé par Véronique Fulchin de la Bergerie de Staiture, en partenariat avec la Festoye du Mansuy.Enfants
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place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 

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English :

Wool felting workshop where you’ll create a flower to take home. Led by Véronique Fulchin from La Bergerie de Staiture, in partnership with La Festoye du Mansuy.

L’événement Atelier enfants laine feutrée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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