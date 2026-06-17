Atelier enfants laine feutrée place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges
Atelier enfants laine feutrée place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges lundi 6 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Atelier enfants laine feutrée
place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:45:00
fin : 2026-07-06 15:15:00
Date(s) :
2026-07-06
Atelier de feutrage de laine avec création d’une fleur à emporter. Animé par Véronique Fulchin de la Bergerie de Staiture, en partenariat avec la Festoye du Mansuy.Enfants
0 .
place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wool felting workshop where you’ll create a flower to take home. Led by Véronique Fulchin from La Bergerie de Staiture, in partnership with La Festoye du Mansuy.
L’événement Atelier enfants laine feutrée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES
À voir aussi à Saint-Dié-des-Vosges (Vosges)
- La nef fête la musique ! Portes ouvertes et concerts La Nef Saint-Dié-des-Vosges 24 juin 2026
- Concert Pas si classique Saint-Dié-des-Vosges 27 juin 2026
- Feux de la Saint-Jean Saint-Dié-des-Vosges 27 juin 2026
- Duck race Saint-Dié-des-Vosges 28 juin 2026
- Apéro concert La Croche Pointée Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges 28 juin 2026