Atelier enfants laine feutrée place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Atelier enfants laine feutrée

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:45:00

fin : 2026-07-06 15:15:00

Date(s) :

2026-07-06

Atelier de feutrage de laine avec création d’une fleur à emporter. Animé par Véronique Fulchin de la Bergerie de Staiture, en partenariat avec la Festoye du Mansuy.Enfants

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place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

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English :

Wool felting workshop where you’ll create a flower to take home. Led by Véronique Fulchin from La Bergerie de Staiture, in partnership with La Festoye du Mansuy.

L’événement Atelier enfants laine feutrée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES