Apéro concert La Croche Pointée Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges
Apéro concert La Croche Pointée Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges dimanche 28 juin 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Apéro concert La Croche Pointée
Pub London Tavern 16 rue Joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 18:00:00
fin : 2026-06-28 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Du vinyle au MP4, l’équipe de la Croche Pointée survole 70 ans de Rock en 2 heures.Tout public
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Pub London Tavern 16 rue Joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 78 24 85 guiotjordan1@gmail.com
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English :
From vinyl to MP4, the team at La Croche Pointée takes a two-hour journey through 70 years of rock.
L’événement Apéro concert La Croche Pointée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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