Apéro concert La Croche Pointée Pub London Tavern Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Apéro concert La Croche Pointée

Pub London Tavern 16 rue Joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 18:00:00

fin : 2026-06-28 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Du vinyle au MP4, l’équipe de la Croche Pointée survole 70 ans de Rock en 2 heures.Tout public

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Pub London Tavern 16 rue Joseph Mengin Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 77 78 24 85 guiotjordan1@gmail.com

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English :

From vinyl to MP4, the team at La Croche Pointée takes a two-hour journey through 70 years of rock.

L’événement Apéro concert La Croche Pointée Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES