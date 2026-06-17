Vide-greniers et marché artisanal Parking du centre commercial E.Leclerc Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Vide-greniers et marché artisanal

Parking du centre commercial E.Leclerc 5 rue Marcel Mauss Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Tous les dimanches de juillet et d’août, la S.P.A. Déodatienne organise un vide-greniers pour financer les soins vétérinaires et la construction du refuge en matériaux durables. Ouvert aux particuliers, professionnels de la brocante et aux artisans créateurs.Tout public

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Parking du centre commercial E.Leclerc 5 rue Marcel Mauss Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 08 51 70 54 maryse.perrin54@wanadoo.fr

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English :

Every Sunday in July and August, the S.P.A. D%E9odatienne organizes a yard sale to raise funds for veterinary care and the construction of a shelter made from sustainable materials. Open to individuals, secondhand goods vendors, and artisanal creators.

L’événement Vide-greniers et marché artisanal Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES