Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Empreintes

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Exposition de peintures, croquis, gravures, photographies, céramiques par les membres des ateliers ados et adultes de l’Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP.Tout public

0 .

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr

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English :

Exhibition of paintings, sketches, prints, photographs, and ceramics by members of the teen and adult workshops at the Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP.

L’événement Exposition Empreintes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES