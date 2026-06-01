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Exposition Empreintes Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Empreintes Saint-Dié-des-Vosges samedi 27 juin 2026.

Adresse : 20 RUE DU 10E BCP

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Empreintes

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Exposition de peintures, croquis, gravures, photographies, céramiques par les membres des ateliers ados et adultes de l’Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP.Tout public
0  .

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04  cepagrap@wandoo.fr

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English :

Exhibition of paintings, sketches, prints, photographs, and ceramics by members of the teen and adult workshops at the Espace des Arts Plastiques CEPAGRAP.

L’événement Exposition Empreintes Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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