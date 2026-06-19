Festival des Abbayes- Conférence Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges

dimanche 12 juillet 2026 · Rdpt des Combattants d'Afn et Téo · Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Festival des Abbayes- Conférence

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 17:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Conférence d’avant concert par l’historien Damien Parmentier sur Mort et resurrection d’une cathédrale Saint-Dié(1944-1974) .

Entrée libre.Adultes

0 .

Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Pre-concert lecture by historian Damien Parmentier on Death and resurrection of a cathedral: Saint-Dié (1944-1974) .

Free admission.

L’événement Festival des Abbayes- Conférence Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES