Festival des Abbayes- Conférence Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 12 juillet 2026 · Rdpt des Combattants d'Afn et Téo · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Festival des Abbayes- Conférence
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 17:30:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-12
Conférence d’avant concert par l’historien Damien Parmentier sur Mort et resurrection d’une cathédrale Saint-Dié(1944-1974) .
Entrée libre.Adultes
0 .
Rdpt des Combattants d’Afn et Téo Cathédrale Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr
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English :
Pre-concert lecture by historian Damien Parmentier on Death and resurrection of a cathedral: Saint-Dié (1944-1974) .
Free admission.
L’événement Festival des Abbayes- Conférence Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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