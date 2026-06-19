Exposition Des fleurs dans l’objectif Ehpad Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges
Exposition Des fleurs dans l’objectif Ehpad Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Exposition Des fleurs dans l’objectif
Ehpad Saint-Déodat 19 avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02 14:00:00
fin : 2026-07-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Une exposition photographique proposée par l’association Artis A, qui réunira des œuvres d’Hervé Legrix.Tout public
0 .
Ehpad Saint-Déodat 19 avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 38 04
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English :
A photography exhibition organized by the Artis A association, featuring works by Hervé Legrix.
L’événement Exposition Des fleurs dans l’objectif Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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