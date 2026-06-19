Exposition Des fleurs dans l’objectif Ehpad Saint-Déodat Saint-Dié-des-Vosges jeudi 2 juillet 2026.

Saint-Dié-des-Vosges

Exposition Des fleurs dans l’objectif

Ehpad Saint-Déodat 19 avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-02 14:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Une exposition photographique proposée par l’association Artis A, qui réunira des œuvres d’Hervé Legrix.Tout public

0 .

Ehpad Saint-Déodat 19 avenue de Robache Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 38 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photography exhibition organized by the Artis A association, featuring works by Hervé Legrix.

L’événement Exposition Des fleurs dans l’objectif Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES