Spectacle Pièce de poche Parvis de La Nef Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Pièce de poche Parvis de La Nef Saint-Dié-des-Vosges mercredi 1 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Pièce de poche
Parvis de La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 12:30:00
fin : 2026-07-01 12:55:00
Date(s) :
2026-07-01
Ludique et poétique, fleurtant avec le théâtre acrobatique, Pièce de poche prend le livre comme objet-prétexte à la rencontre, à l’examen des variations de notre place au sein d’une relation de couple.
–
Durée 25 min
Âge dès 4 ans
Cie (La) Rue Serendip (CH)
Avec Prunelle Bry & Tristan BénonTout public
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Parvis de La Nef 64 rue des 4 frères Mougeotte Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
Playful and poetic, with a touch of acrobatic theater, *Pièce de poche* uses the book as a pretext for exploration—examining the shifts in our place within a romantic relationship.
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Running time: 25 min
Age: 4 and up
Cie (La) Rue Serendip (CH)
With Prunelle Bry & Tristan Bénon
L’événement Spectacle Pièce de poche Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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