Saint-Dié-des-Vosges

Bal populaire

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 22:45:00

fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :

2026-07-14

Bal populaire animé par l’orchestre Studio 5. Reprise de variétés avec danses en costumes de scène.Tout public

0 .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66 feriac@ville-saintdie.fr

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English :

A community dance party featuring the Studio 5 orchestra. A medley of popular songs accompanied by dances in stage costumes.

L’événement Bal populaire Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES