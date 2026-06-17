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Bal populaire Saint-Dié-des-Vosges

Bal populaire Saint-Dié-des-Vosges mercredi 15 juillet 2026.

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif : 0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Bal populaire

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 22:45:00
fin : 2026-07-14 23:59:00

Date(s) :
2026-07-14

Bal populaire animé par l’orchestre Studio 5. Reprise de variétés avec danses en costumes de scène.Tout public
0  .

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66  feriac@ville-saintdie.fr

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English :

A community dance party featuring the Studio 5 orchestra. A medley of popular songs accompanied by dances in stage costumes.

L’événement Bal populaire Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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