Repas concert Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert Saint-Dié-des-Vosges vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Repas concert
Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:59:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Organisé par la S.P.A Déodatienne pour financer les soins vétérinaires et la construction du refuge en matériaux solides et durables. Petite restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 75 35 48 90 oceryane@orange.fr
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English :
Organized by the S.P.A. of D%E9odat to fund veterinary care and the construction of a shelter made of sturdy, durable materials. Light refreshments and a beverage stand are available on site.
L’événement Repas concert Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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