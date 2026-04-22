Concours de pétanque Chemin Coucheux Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Concours de pétanque

Chemin Coucheux Boulodrome Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Tournois vacanciers de pétanque proposé par l’association Tomorrow is another day. 40 équipes maximum (amateurs et 1 licencié maximum par équipe).Tout public

5 .

Chemin Coucheux Boulodrome Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est tomorrow.is.another.day@outlook.fr

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English :

Pétanque tournaments for vacationers organized by the Tomorrow is Another Day association. Maximum of 40 teams (amateurs and no more than one licensed player per team).

L’événement Concours de pétanque Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES