Saint-Dié-des-Vosges

Guinguette

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01

Soirée guinguette avec orchestre et repas traiteur.Tout public

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rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est eric.antoine-udac@sfr.fr

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English :

An open-air dance party with a band and catered dinner.

L’événement Guinguette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES