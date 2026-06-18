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Guinguette Saint-Dié-des-Vosges

Guinguette Saint-Dié-des-Vosges samedi 1 août 2026.

Adresse : rue du 11 novembre

Ville : 88100 Saint-Dié-des-Vosges

Département : Vosges

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Saint-Dié-des-Vosges

Guinguette

rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 23:59:00

Date(s) :
2026-08-01

Soirée guinguette avec orchestre et repas traiteur.Tout public
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rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est   eric.antoine-udac@sfr.fr

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English :

An open-air dance party with a band and catered dinner.

L’événement Guinguette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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