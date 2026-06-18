Guinguette Saint-Dié-des-Vosges
Guinguette Saint-Dié-des-Vosges samedi 1 août 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Guinguette
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01 23:59:00
Date(s) :
2026-08-01
Soirée guinguette avec orchestre et repas traiteur.Tout public
.
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est eric.antoine-udac@sfr.fr
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English :
An open-air dance party with a band and catered dinner.
L’événement Guinguette Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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