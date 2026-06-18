Résonnances cristallines Saint-Dié-des-Vosges
Résonnances cristallines Saint-Dié-des-Vosges jeudi 30 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Résonnances cristallines
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-30 16:00:00
fin : 2026-07-30 16:45:00
Date(s) :
2026-07-30
Quand la harpe joue l’époque 1900 et l’Art Nouveau. Œuvres de compositeurs de l’époque 1900, de style japonisant et en lien avec la nature.Tout public
0 .
rue du 11 novembre Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est avdoucet01@gmail.com
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English :
When the harp plays music from the 1900s and the Art Nouveau period: works by composers of the 1900s, in a Japanese-inspired style and connected to nature.
L’événement Résonnances cristallines Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-18 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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