Coucou Lion ! place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges
vendredi 31 juillet 2026 · place Georges Trimouille · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Coucou Lion !
place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-28 10:45:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28
Qui sont ces lions qui habitent au musée ? En compagnie de nos doudous, partez à la rencontre d’une oeuvre et profitez d’un moment créatif avec votre tout-petit. A destination des 2-4 ans.Enfants
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place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35
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English :
Who are these lions that live in the museum? Join us with your little ones to explore a work of art and enjoy a creative moment with your toddler. For ages 2–4.
L’événement Coucou Lion ! Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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