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Coucou Lion ! place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges

vendredi 31 juillet 2026 · place Georges Trimouille · Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
place Georges Trimouille
Adresse
Musée Pierre Noël
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Coucou Lion !

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 10:00:00
fin : 2026-08-28 10:45:00

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-28

Qui sont ces lions qui habitent au musée ? En compagnie de nos doudous, partez à la rencontre d’une oeuvre et profitez d’un moment créatif avec votre tout-petit. A destination des 2-4 ans.Enfants
0  .

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35 

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English :

Who are these lions that live in the museum? Join us with your little ones to explore a work of art and enjoy a creative moment with your toddler. For ages 2–4.

L’événement Coucou Lion ! Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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