Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Coucou Lion !

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-08-28 10:45:00

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-28

Qui sont ces lions qui habitent au musée ? En compagnie de nos doudous, partez à la rencontre d’une oeuvre et profitez d’un moment créatif avec votre tout-petit. A destination des 2-4 ans.Enfants

0 .

place Georges Trimouille Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 60 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who are these lions that live in the museum? Join us with your little ones to explore a work of art and enjoy a creative moment with your toddler. For ages 2–4.

L’événement Coucou Lion ! Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES