Visite guidée À la recherche de la Merlusse La Boussole Office de Tourisme Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée À la recherche de la Merlusse

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-07-08 16:15:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-07-08 2026-08-05

Pars à la découverte de Saint-Dié-des-Vosges, de son histoire et de ses lieux incontournables à la recherche de la cachette secrète de la Merlusse.

Visite pour les enfants de 5 à 12 ans.

Réservation et inscription obligatoire à l’Office de tourisme.Enfants

2 .

La Boussole Office de Tourisme 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 tourisme@ca-saintdie.fr

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English :

Discover Saint-Dié-des-Vosges, its history and its must-see places in search of the Merlusse’s secret hideout.

Visit for children aged 5 to 12.

Booking and registration required at the Tourist Office.

L’événement Visite guidée À la recherche de la Merlusse Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-02 par OT SAINT DIE DES VOSGES