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Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges vendredi 17 juillet 2026.

Lieu
École Gaston Colnat
Adresse
Rue du Col. Souhait
Ville
88100 Saint-Dié-des-Vosges
Département
Vosges
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
0 Gratuit

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mission Président

École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 19:20:00

Date(s) :
2026-07-17

Un jeu grandeur nature pour découvrir les coulisses du métier de Président de la République.
Épreuves, décisions et rebondissements à vous de jouer !

Durée 50 min
Âge dès 8 ans
Cie dbk
Avec Stanislas HilairetTout public
0  .

École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09 

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English :

A life-size game that lets you go behind the scenes of the job of President of the Republic.
Challenges, decisions, and twists and turns: It’s your turn to play!

Duration: 50 min
Age: 8 and up
Cie dbk
With Stanislas Hilairet

L’événement Spectacle Mission Président Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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