Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges

Spectacle Mission Président

École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 19:20:00

Date(s) :

2026-07-17

Un jeu grandeur nature pour découvrir les coulisses du métier de Président de la République.

Épreuves, décisions et rebondissements à vous de jouer !

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Durée 50 min

Âge dès 8 ans

Cie dbk

Avec Stanislas HilairetTout public

0 .

École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09

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English :

A life-size game that lets you go behind the scenes of the job of President of the Republic.

Challenges, decisions, and twists and turns: It’s your turn to play!

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Duration: 50 min

Age: 8 and up

Cie dbk

With Stanislas Hilairet

L’événement Spectacle Mission Président Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES