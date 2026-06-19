Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Mission Président École Gaston Colnat Saint-Dié-des-Vosges vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Spectacle Mission Président
École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 19:20:00
Date(s) :
2026-07-17
Un jeu grandeur nature pour découvrir les coulisses du métier de Président de la République.
Épreuves, décisions et rebondissements à vous de jouer !
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Durée 50 min
Âge dès 8 ans
Cie dbk
Avec Stanislas HilairetTout public
0 .
École Gaston Colnat Rue du Col. Souhait Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 14 09
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English :
A life-size game that lets you go behind the scenes of the job of President of the Republic.
Challenges, decisions, and twists and turns: It’s your turn to play!
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Duration: 50 min
Age: 8 and up
Cie dbk
With Stanislas Hilairet
L’événement Spectacle Mission Président Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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