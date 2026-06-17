Saint-Dié-des-Vosges

72h de l’Afrique

6 Place Salvador Allende Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-18

Exposition sur les objets et instruments de musiques africaines au local associatif. Animations des contes africains dans les structures du quartier Kellermann l’après-midi, animée par un conteur africain, accompagné par un guitariste traditionnel hoddu, puis, animations et chants africains sous la halle de Kellermann

dans la soirée.

Le samedi, déambulation dans les rues de Saint-Dié-des-Vosges avec des percussions africaines et danses traditionnelles. Le soir, repas africain avec gala à la salle polyvalente maison de quartier KAFE.Tout public

0 .

6 Place Salvador Allende Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 15 52 49 09 farbaguel@yahoo.fr

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English :

Exhibition of African musical objects and instruments at the community center. African storytelling events in the Kellermann neighborhood this afternoon, led by an African storyteller and accompanied by a traditional Hoddu guitarist, followed by African entertainment and songs under the Kellermann market hall

this evening.

On Saturday, a parade through the streets of Saint-Dié-des-Vosges featuring African percussion and traditional dances. In the evening, an African dinner and gala at the KAFE community center multipurpose hall.

L’événement 72h de l’Afrique Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-06-17 par OT SAINT DIE DES VOSGES