Informations pratiques

Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ BASKET

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Découvre ou redécouvre le plaisir du basket dans une ambiance conviviale et sportive !

Dribbles, passes, shoots… Découvre ou redécouvre le plaisir du basket dans une ambiance conviviale et sportive ! Que tu sois débutant ou passionné, il y a une place pour toi sur le terrain ! Enfile tes baskets et rejoins nous ! .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41

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English :

Discover or rediscover the joy of basketball in a friendly and athletic atmosphere!

L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ BASKET Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT