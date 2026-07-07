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AGENDA · Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ BASKET Saint-André-de-Sangonis

mardi 7 juillet 2026 · Saint-André-de-Sangonis

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Ville
34725 Saint-André-de-Sangonis
Département
Hérault
Tarif

Saint-André-de-Sangonis

BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ BASKET

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Découvre ou redécouvre le plaisir du basket dans une ambiance conviviale et sportive !
Dribbles, passes, shoots… Découvre ou redécouvre le plaisir du basket dans une ambiance conviviale et sportive ! Que tu sois débutant ou passionné, il y a une place pour toi sur le terrain ! Enfile tes baskets et rejoins nous !   .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 57 91 41 

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English :

Discover or rediscover the joy of basketball in a friendly and athletic atmosphere!

L’événement BOUGE TA VILLE CET ÉTÉ BASKET Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT

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