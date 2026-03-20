Bouge tes Fosses Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Dimanche 31 mai, les commerçants du quai de la Fosse vous donnent rendez-vous sur la place du commandant L’Herminier pour une nouvelle fête de quartier conviviale et rigolote.Au programme de 10h à 19h :???? marché de créateurs, artisans et producteurs locaux (illustrateurs, céramistes, bdéistes, fermiers, maroquiniers et cie)???? buvette chouette pour petits et grands galettes et crêpes maison, terrasse géante au soleil toute la journée???? séance d’aérobic déjantée en plein air avec Professeure postérieur sur un set enflammé

Nantes 44100



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