Bouge ton été à la base nautique municipale et Port-Barbe, Centre Nautique Nantais, La Chapelle-sur-Erdre
lundi 6 juillet 2026 · Centre Nautique Nantais · La Chapelle-sur-Erdre
Informations pratiques
Bouge ton été à la base nautique municipale et Port-Barbe 6 – 9 juillet Centre Nautique Nantais Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-06T13:30:00+02:00 – 2026-07-06T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-09T13:30:00+02:00 – 2026-07-09T18:30:00+02:00
Au programme : canoë, voile, grimpe dans les arbres, VTT, course d’orientation, médiation équine, tir à l’arc, pêche et bien d’autres activités…
L’animation se déroulera à la Base nautique municipale et à Port Barbe en partenariat avec l’Accoord.
D’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles ici
Centre Nautique Nantais Route de la Jonelière, La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions »}]
Viens t’amuser en famille ou avec tes copains et copines en t’essayant aux différentes animations proposées par l’Animation Sportive Municipale ! SPORT ANIMATION
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