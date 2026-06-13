Bougez avec So Fun à la Fête de Quartier Malakoff Parc de la Roche Nantes
Bougez avec So Fun à la Fête de Quartier Malakoff Parc de la Roche Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 18:00 – 18:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public
L’association So Fun sera présente à la Fête de Quartier Malakoff le samedi 20 juin 2026 au Parc de la Roche.Elle vous proposera une animation danse de 18h à 18h30, ouverte à toutes et tous, pour bouger ensemble dans la bonne humeur. A partir de septembre, So Fun proposera des cours pour se remettre en mouvement en douceur, en respectant son corps et son rythme :Lundi à 17h45 : échauffement (avec danse possible), renforcement, mobilitéMardi à 12h30 : danse, étirements, bien?êtreDes séances accessibles, conviviales, pour retrouver énergie et plaisir de bouger, près de chez vous.
Parc de la Roche Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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