Bougez pour votre santé avec GE APA Santé !, Salle Robert Lapuelle Oradour-sur-Glane

Bougez pour votre santé avec GE APA Santé !

Salle Robert Lapuelle Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Vous avez plus de 60 ans et souhaitez retrouver le plaisir de l’activité physique ? GE APA Santé est là pour vous accompagner ! Grâce au programme d’Activité Physique Adaptée (APA), encadré par des enseignants qualifiés, redonnez de l’énergie à votre quotidien, tout en douceur et en convivialité.

Améliorez votre équilibre, votre force musculaire, votre mobilité et votre endurance. Partagez des moments sociaux enrichissants, échangez et créez du lien. Bénéficiez d’un mieux-être psychologique, boostez vos capacités cognitives et préservez votre mémoire. En bref, retrouvez une qualité de vie et une énergie au top !

Chaque vendredi, rejoignez le groupe et prenez soin de vous, en mouvement et en bonne compagnie !

Pour plus d’informations, contactez-nous par téléphone ou par mail. .

Salle Robert Lapuelle Rue de la Glâne Oradour-sur-Glane 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 94 99 44 secretariat@ge-apa-sante.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bougez pour votre santé avec GE APA Santé !

L’événement Bougez pour votre santé avec GE APA Santé ! Oradour-sur-Glane a été mis à jour le 2025-12-25 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin