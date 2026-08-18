BOUH! Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Informations pratiques

Vic-sur-Seille

BOUH!

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-30 10:30:00

fin : 2026-10-30 11:30:00

Date(s) :

2026-10-30

Lors de cette animation, nous parcourrons les œuvres étranges du musée et nous terminerons avec une réalisation qui fait peur!Enfants

4 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

During this activity, we’ll explore the museum’s ?strange works and finish up with a scary craft project!

L’événement BOUH! Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-08-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS SAULNOIS