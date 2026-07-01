Boukman Eksperyans & Paul Beaubrun + DJ ALOKO & EZ QUEEN, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Boukman Eksperyans & Paul Beaubrun + DJ ALOKO & EZ QUEEN Samedi 22 août, 21h00 Théâtre de l’Orangerie

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-22T21:00:00+02:00 – 2026-08-22T22:00:00+02:00

Sortie du nouvel album de Paul Beaubrun – Vertières, hommage à l’héritage révolutionnaire, avec le légendaire groupe vodou rock Boukman Eksperyans

Au début des années nonante, Boukman Eksperyans est le groupe le plus populaire d’Haïti, et leur vodou adjae, qui signifie vaudou dansé, se propage comme une vague dans tout le pays, « Se kreyo’l nou ye », « Kè m Pa Sote », « Kalfou Danjere » deviennent des hymnes de la jeunesse haïtienne.

Paul Beaubrun, fils du groupe racine, est un chanteur et multi-instrumentiste qui ouvre aujourd’hui une nouvelle dimension musicale. Héritier de cet engagement culturel, il insuffle une modernité audacieuse à cet héritage, créant un pont entre tradition et innovation.

Aujourd’hui encore, toujours sceptique face au pouvoir en place, Boukman Eksperyans continue, à travers sa musique, de porter un message de liberté, de conscience et d’amour sur les scènes du monde.

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Certains rythmes traversent l’horizon avant de trouver un jardin où s’attarder. (ALOKO & EZ QUEEN). En collaboration avec BelJazz.

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Rock vaudou haïtien

Vladim Vilain