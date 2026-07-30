Informations pratiques

Varrains

Boule de fort à la Société l’Union de Varrains

10 rue de la poterne Varrains Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de la Société de l’Union depuis sa création jusqu’à nos jours. Véritable symbole du patrimoine ligérien, les sociétés et le jeu de la boule de fort perpétuent la tradition.

Profitez d’une visite guidée suivie d’une démonstration de jeu.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 19 septembre 2026 Visite guidée à partir de 10h. .

10 rue de la poterne Varrains 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire villearthistoire@saumur.fr

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English :

Discover the history of the Société de l’Union from its creation to the present day. A true symbol of the Loire region’s heritage, the societies and the game of boule de fort perpetuate the tradition.

L’événement Boule de fort à la Société l’Union de Varrains Varrains a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME