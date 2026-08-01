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AGENDA · Essarts en Bocage

Boul’zic Rue Léonide et Jacques Cauneau Essarts-en-Bocage

vendredi 28 août 2026 · Rue Léonide et Jacques Cauneau · Essarts en Bocage

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Léonide et Jacques Cauneau
Adresse
Foyer rural
Ville
85140 Essarts en Bocage
Département
Vendée
Tarif

Essarts-en-Bocage

Boul’zic

Rue Léonide et Jacques Cauneau Foyer rural Essarts en Bocage Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

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Rue Léonide et Jacques Cauneau Foyer rural Essarts-en-Bocage 85140 Vendée Pays de la Loire  

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English :

L’événement Boul’zic Essarts-en-Bocage a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts

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